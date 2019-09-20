Минпромторгу рекомендовано обеспечить серийное производство уже разработанных медизделий

Счетная палата РФ опубликовала очередной бюллетень, в который вошли итоги проверок (аудита) и анализ эффективности мер государственной поддержки разного рода направлений, включая медицинскую промышленность, за сентябрь 2019 г.

Согласно отчету о результатах аудита эффективности мер государственной поддержки медицинской промышленности, с 2014 по 2018 год российский рынок медицинских изделий вырос практически в полтора раза. Так, объем рынка медицинских изделий в 2018 году составил 280,9 млрд рублей. Доля отечественных медицинских изделий в государственных закупках возросла до 24,3 %. Вместе с тем объем закупаемых медицинских изделий отечественного производства не значителен.

Сроки регистрации медицинских изделий затянуты. В результате по состоянию на 1 марта 2019 года регистрационные удостоверения на медицинские изделия, разработанные в рамках 75 договоров на общую сумму 6 416,95 млн рублей, завершенных еще в 2017 году, не получены.

Вероятны риски невыполнения или затягивания сроков реализации плана мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности по 31 продукту.

Большинство производителей медицинских изделий (2,08 тысячи из 2,95 тысячи) не предоставляют отчет о выпуске и реализации своей продукции. В связи с этим возникают риски формирования Минпромторгом России недостоверной статистической информации. Действующая Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года утверждена в 2013 году и не актуализирована в установленные сроки.

Выводы, сделанные Счетной палатой по результатам проверок: Достижение ожидаемых результатов в части организации производства медицинских изделий на территории Российской Федерации не обеспечено.Существуют риски утраты контроля коммерциализации результатов научно-технической деятельности со стороны Минпромторга России.

Рекомендации Счетной палаты Правительству Российской Федерации:

принять меры по ускорению регистрации медицинских изделий и последующей коммерциализации результатов научно-технической деятельности;

обеспечить государственную поддержку проектов по разработке и организации производства медицинских изделий, импортозамещение которых в настоящее время не осуществляется;

простимулировать учреждения здравоохранения в приобретении отечественных медицинских изделий.

Рекомендации Счетной палаты Минпромторгу России:

усилить контроль над регистрацией медицинских изделий;

принять меры по обеспечению серийного производства разработанных медицинских изделий;

совместно с Росстатом проработать вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение предоставления предприятиями медицинской промышленности достоверной статистической информации;

ускорить работу по актуализации Стратегии развития медицинской промышленности в части инструментов стратегии, объемов, источников финансирования, а также ожидаемых результатов реализации, целевых показателей и индикаторов.

gmpnews