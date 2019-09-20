В России предложили указывать в маркировке страну производства лекарственного сырья

Одна из крупнейших фармацевтических компаний «Герофарм» предлагает ввести в систему маркировки и мониторинга движения товаров информацию о стране производства лекарственного сырья, об этом сообщил директор по экономической безопасности компании Андрей Ахантьев.

«Мы считаем необходимым, чтобы сведения о происхождении фармацевтической субстанции, использованной при производстве конкретной серии лекарственного препарата, были включены Минздравом в состав общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП)», — сообщили в компании.

Ахантьев пояснил, что главной целью этого предложения является предотвращение недобросовестного поведения участников закупок, необоснованно декларирующих в ходе торгов производство фармацевтической субстанции на территории России в целях получения преференции.

Также в компании выступили с предложением по интеграции информации, содержащейся в информационной системе Росздравнадзора (подсистема «Выборочный контроль»), в систему МДЛП для оперативного обновления и проверки достоверности информации.

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