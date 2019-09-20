Демократы в США представили план о регулировании цен на 250 дорогостоящих лекарств

В США был опубликован план Демократической партии по снижению цен на лекарства. В случае утверждения законопроекта федеральное правительство сможет вести переговоры о стоимости 250 ключевых медицинских препаратов с их производителями.

Основные идеи Законопроекта о проведении переговоров по ценам на лекарства (Drug Price Negotiation Bill) были опубликованы в начале сентября, а его окончательную версию презентовала председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелози. На данный момент федеральному правительству запрещено вести переговоры о ценах на лекарства.

Последняя версия законопроекта позволяет Министерству здравоохранения и социальных служб (HHS) обсуждать цены 250 самых дорогих рецептурных лекарств, включая инсулин, в сегменте которых отсутствует конкуренция. При этом максимальная цена, согласованная по данным 250 препаратам, должна быть не более чем в 1,2 раза выше средней цены, взимаемой в шести референтных странах (Австралии, Канаде, Франции, Германии, Японии и Великобритании).

За несоблюдение положений закона предусмотрены серьезные санкции. Размер штрафа может достигнуть 65% валовых продаж продукта в предыдущем году, при этом штраф будет увеличиваться на 10% ежеквартально, пока производитель не достигнет соглашения с правительством. Законопроект демократов с точки зрения содержания довольно близок к предложениям, выдвинутым президентом Трампом, однако добиться прогресса при обсуждении собственного законопроекта действующей администрации не удалось.

При этом предложения Демпартии о регулировании цен медпрепаратов подверглись серьезной критике. В частности, исполнительный директор фармацевтической организации PhRMA Стивен Убл высказал мнение, что этот план «положит конец существующей рыночной системе, которая сделала США мировым лидером в разработке инновационных, жизненно важных методов лечения».

gmpnews