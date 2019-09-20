Запущен первый в Финляндии аптечный беспилотник

Финская фармацевтическая ассоциация (Suomen Apteekkariliitto) и компания «Orion» осуществили первую доставку лекарств в Финляндии на самолете-роботе (беспилотнике) в Лауттасаари, Хельсинки. 16 сентября из местной аптеки «Lauttis» дрон вылетел в соседний дом престарелых. Доставка прошла успешно, и представители ассоциации выразили надежду, что беспилотные поставки будут обычным явлением в будущем. «Если эта технология будет развиваться, финны, несомненно, смогут доставлять лекарства домой на дроне», — размышляет Шарлотта Сэндлер (Charlotta Sandler), директор Suomen Apteekkariliitto.

Дроны могут хорошо работать, например, на островах, в сельской местности, других труднодоступных местах, или если клиенту трудно добраться до аптеки из-за внезапной болезни. Демонстрационный полет осуществила стартап-компания Third Space Auto. Дрон, которым они пользуются, летит без управления. Беспилотники пролетают один километр в минуту и ​​за один полет покрывают обычно от 10 до 110 км.

Ранее мы писали об аналогичных инициативах немецкой DHL и международной фармацевтической компании «Merck & Co.».

По материалам www.apteekkari.fi

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