Елена Максимкина: здоровая конкуренция на благо пациентов

16 и 17 сентября 2019 года в Геленджике проходил IV форум БИОТЕХМЕД, одной из ключевых тем которого стала реализация Национального проекта «Здравоохранение». В первый день мероприятия состоялась панельная дискуссия «Стратегические вопросы развития фармацевтической отрасли в рамках реализации нацпроектов», модератором которой выступил Алексей Алехин, Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России. Участники мероприятия обсудили такие важные темы, как доступность лекарственного обеспечения, ценообразование на препараты перечня ЖНВЛП, регуляторные инициативы Министерства здравоохранения РФ, а также формирование перечня стратегически значимых для России препаратов.

Дискуссию открыла Елена Максимкина, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России. Она отметила, что образцом обеспечения государственных гарантий, сбалансированного ценообразования, и ответственного производства является перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Она также подчеркнула, что разработка и выпуск современных препаратов представляют собой систему, включающую передовые технологии и компетенции, которые необходимы для развития России. Далее Елена Максимкина обратила внимание на те задачи, которые необходимо решать для совершенствования системы лекарственного обеспечения.

«В перечне стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации для лечения наиболее распространенных заболеваний, сегодня имеются препараты со схожими механизмами действия. Они должны заменяться новыми ЛС, произведенными по инновационным технологиям. Однако у нас процесс исключения из списка очень сложен», − отметила она.

В качестве положительного примера был приведен опыт Франции, где действует эффективная модель замены препаратов в перечнях, которая предполагает разный процент возмещения. В случае выхода на рынок нового оригинального препарата государство возмещает больший процент его стоимости, по сравнению со средствами, обладающими меньшей эффективностью. В результате системой здравоохранения оказываются востребованы те технологии, которые гарантируют производство наиболее качественных и передовых ЛС. По словам Елены Максимкиной, в России также необходима системная работа по созданию здоровой конкуренции на рынке лекарственных средств на благо пациентов.

«Следует предоставлять фармпроизводителям определенные преференции, в зависимости от того, кто какие технологии и компетенции предлагает. Этот подход должен работать как в отношении зарубежных, так и отечественных компаний, а в конечном итоге может найти отражение в перечне стратегически значимых ЛП, а также влиять на закупки. При этом ориентироваться нужно на существующую систему государственных закупок, которая станет надежным основанием для смены парадигмы, ведь появление на нашем рынке инновационных разработок потребует смены подходов. Кроме этого, возможно, потребуется выработка технологических ориентиров, а также создание свода компетенций, призванных обеспечивать базовое качество. В этом некоторые производители видят для себя риски, но я считаю, что чем сложнее задачи, тем они интереснее», − сказала Елена Максимкина.

Тему разработки и вывода на рынок инновационных препаратов, а также применения на практике преференциальных режимов, продолжила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. Свою точку зрения по обозначенному кругу вопросов озвучили представители компаний «Фармасинтез», «Биокад», «НАНОЛЕК», «Герофарм», которые пришли к заключению, что системное и открытое взаимодействие между регуляторами отрасли и бизнесом, эффективное планирование объемов производства и государственных закупок позволят обеспечить российских пациентов современными препаратами.

gmpnews