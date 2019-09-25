Минздрав выясняет ежегодную потребность в не зарегистрированном в РФ препарате клобазаме

«Сведения были предоставлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, эту информацию региональные власти получают от главных внештатных специалистов неврологов, имеющих сведения обо всех нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах пациентах», – сообщают в Минздраве.

Минздравом России были разосланы информационные письма в субъекты Российской Федерации и проведены видеоселекторные совещания, где региональным специалистам разъяснили порядок сбора информации. В работе также принимали участие НКО, представители пациентского сообщества. Сбор информации не этом не останавливается и будет продолжен в дальнейшем.

Сейчас клобазам назначается по следующей схеме: региональный Минздрав совместно с главным неврологом региона, имеющим информацию обо всех нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах детях, сообщает о пациенте в медицинскую организацию, где проходит лечение или к которой он прикреплен. После этого в медицинской организации проводится врачебная комиссия, которая принимает решение о назначении незарегистрированного лекарственного препарата. Затем через Минздрав России заявка на приобретение лекарственного препарата направляется в Минпромторг России.

Распоряжением правительства №1986-р от 5.09.2019 г. Минпромторгу из Резервного фонда выделено 26,13 млн руб. на закупку 11 270 упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум». Закупку будет осуществлять Московский эндокринный завод.

А 13 сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в течение месяца Sanofi подаст регистрационное досье на препарат «Фризиум» (МНН клобазам). По ее словам, Российская Федерация не имеет права самостоятельно инициировать регистрацию того или иного препарата. Это делает производитель. «Мы можем выходить на производителей и вести переговоры, чтобы они откликнулись, – отметила Вероника Скворцова. – И мы провели такие переговоры с производителем «Фризиума» Sanofi, компания готова в течение месяца подать досье на регистрацию. С учетом того, что препарату 20 лет, это будет ускоренная процедура, без повторения клинических исследований, с использованием документов, которые есть».

Елена Калиновская

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