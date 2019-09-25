Ведущие ОФД будут передавать данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы

Все три оператора фискальных данных подтвердили, что услуга по передаче данных в МДЛП включена в действующие тарифы ОФД, в рамках которых дополнительная плата взыматься не будет.

Операторами фискальных данных сформированы также расширенные пакеты услуг, включающие учет, мониторинг данных и другие опции для полноценного обеспечения бизнес-процессов. Они доступны за отдельную плату.

Технология многофункционального личного кабинета, подключенного одновременно и к ФНС, и к системе маркировки, протестирована совместно с оператором маркировки ЦРПТ. Сведения о маркированном товаре распознаются и передаются в МДЛП автоматически. Работоспособность решений уже проверена и с аптеками-клиентами.

«Мы успешно провели тестовую интеграцию с системой маркировки лекарств, подключив к ней нашего клиента – крупнейшую аптечную сеть «НЕОФАРМ». Теперь мы готовы подключить к системе и другие аптеки, с которыми работаем. Как и в случае с табачными изделиями, обработка кодов маркировки лекарств и их передача в МДЛП для наших клиентов будет бесплатной», – рассказал Антон Румянцев, директор OFD.ru.

«Только через «Платформу ОФД» в августе ежедневно передавалось более 400 тыс. кассовых чеков с кодом маркировки в различных товарных группах. Мы уже апробировали работу в системе Честный ЗНАК с рядом клиентов фармсектора. Наша задача – максимально использовать наработанную экспертизу для создания удобных и надежных решений для клиентов. Важно предоставлять аптекам такие инструменты заранее, создавая условия для тестирования и отладки необходимых процессов», – отметил Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами компании «Платформа ОФД».

«Мы активно сотрудничаем с операторами фискальных данных, разрабатываем оптимальные алгоритмы взаимодействия по передаче данных в МДЛП. Уже есть пионеры проекта маркировки, готовность которых мы подтверждаем. Еще шесть операторов находятся на финальной стадии тестирования решений. Все они не планируют взымать дополнительную плату за передачу данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов», – сообщил руководитель направления по работе с партнерами Александр Смирнов.

Источник: ЦРПТ

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