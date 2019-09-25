Представители Росздравнадзора и «Сантэнс» обсудили с участниками фармрынка новый порядок оборота лекарств

На появившиеся в преддверии этого события вопросы ответила ВРИО начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова в рамках бизнес-встречи.

Первый заместитель генерального директора ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» при Росздравнадзоре Елена Рыжкова рассказала о взаимодействии импортеров с подведомственными Росздравнадзору испытательными лабораториями, их оснащении и возможностях.

«Совсем скоро выполнение функций иностранного производителя на территории Российской Федерации будет осуществляться участниками рынка на ином уровне. Сейчас у компаний-импортеров идет формирование нового направления в СРУ «Управление рисками ввода в гражданский оборот недоброкачественной продукции». Очень важно, что Росздравнадзор помогает компаниям на раннем этапе выстроить эту работу правильно», – отметила директор по операциям АО «Сантэнс Сервис» Светлана Курашёва.

Pro and contra добровольной сертификации лекарственных препаратов была посвящена презентация Окружного центра контроля качества.

На следующем мероприятии, которое состоится в октябре 2019 г., эксперты «Сантэнс» поделятся опытом обеспечения прослеживаемости лекарственных препаратов на примере процессов, выстроенных в группе компаний.

Источник: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik