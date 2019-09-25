Механизм предоставления единых субсидий на производство лекарств и медизделий заработает в 2020 г.

В рамках госпрограммы «Фарма — 2030» формулируется пул новых инструментов поддержки производителей лекарств и медизделий. Об этом в ходе GMP-конференции рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
В программе развития фармпромышленности, помимо целей по развитию импортозамещения, обозначен четкий вектор на развитие локальных компетенций в инновациях.
С этой целью в России создан Венчурный фонд по поддержке компаний, занимающихся первыми фазами исследований.
Активно продолжит свою работу и Фонд развития промышленности. На сегодняшний день поддержано уже более 15 проектов по фармацевтике.
Как отметил Сергей Цыб, эффективными оказались и механизмы поддержки локальных производителей, речь, в частности, идет о постановлении «третий лишний». Кроме того, на сегодняшний день заключено шесть СПИК в области фармацевтики.
Система предоставления единых субсидий на производство лекарств и медизделий заработает с 1 января 2020 г. По словам замминистра, проект документа находится в высокой степени готовности: «Будет финансироваться широкий спектр затрат. Будет активно поддерживаться проведение клинических и доклинических исследований».
Оксана Баранова
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