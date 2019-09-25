Механизм предоставления единых субсидий на производство лекарств и медизделий заработает в 2020 г.

В программе развития фармпромышленности, помимо целей по развитию импортозамещения, обозначен четкий вектор на развитие локальных компетенций в инновациях.

С этой целью в России создан Венчурный фонд по поддержке компаний, занимающихся первыми фазами исследований.

Активно продолжит свою работу и Фонд развития промышленности. На сегодняшний день поддержано уже более 15 проектов по фармацевтике.

Как отметил Сергей Цыб, эффективными оказались и механизмы поддержки локальных производителей, речь, в частности, идет о постановлении «третий лишний». Кроме того, на сегодняшний день заключено шесть СПИК в области фармацевтики.

Система предоставления единых субсидий на производство лекарств и медизделий заработает с 1 января 2020 г. По словам замминистра, проект документа находится в высокой степени готовности: «Будет финансироваться широкий спектр затрат. Будет активно поддерживаться проведение клинических и доклинических исследований».

Оксана Баранова

pharmvestnik