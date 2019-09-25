Dr Reddy’s приостанавливает глобальные поставки ranitidine

Ranitidine – безрецептурный и рецептурный препарат для лечения изжоги. «Dr Reddy’s пока оценивает потенциальные последствия этого решения. Компания прекращает поставки в качестве меры предосторожности пока не станут известны результаты расследования FDA», – говорится в заявлении представителя компании, которая продает как рецептурные, так и безрецептурные версии препарата.

В сообщении от 13 сентября FDA говорится, что управление тесно сотрудничает с международными регуляторами и партнерами с целью выявления источника загрязнения ranitidine, определения уровня содержания НДМА и опасности для пациентов.

FDA не призывает пациентов отказываться от применения препарата. Те же, кто хочет отказаться от приема препарата, должны посоветоваться с лечащими врачами об альтернативных препаратах.

Американский регулятор с прошлого года расследует наличие НДМА и других нитрозаминов в гипотензивных препаратах и средствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности valsartan.

Целый ряд фармкомпаний, в числе которых Aurobindo Pharma («Ауробиндо Фарма»), Torrent Pharmaceuticals («Торрент Фармпасьютикалз»), Hetero Labs («Гетеро Лэбз») и многие другие добровольно отозвали из оборота в США свои препараты валсартана.

Илья Дугин

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