Треть проверок иностранных предприятий завершилась отказами в выдаче GMP-сертификатов

Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб в ходе GMP-конференции, которая проходит в Калининградской области.

«Из 1640 проведенных инспекций по всему миру 500 отказов в выдаче положительных заключений. Это звоночек. GMP – соответствующая культура производства. Фармацевтическое производство – чувствительный момент, и надо четко понимать свою ответственность», – обратился к представителям фармотрасли г-н Цыб.

Что касается инспектированиям российских предприятий, на сегодняшний день число выданных отказов достигло 100.

Как отметила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко, большинство обнаруженных инспекторатом нарушений можно было предотвратить, в частности это касается проблемы приведения документации в соответствие с требованиями, о которой регуляторы говорят уже на протяжении пяти лет. Однако до сих пор это является одним из самых распространенных нарушений, фиксируемых в ходе инспекций.

Оксана Баранова

pharmvestnik