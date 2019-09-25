В ходе GMP-конференции подписаны соглашения о локализации производства инновационных лекарств

Открывая конференцию, директор «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков отметил, что в последние годы все больше стран идут по пути взаимного признания результатов инспекций.

«Это говорит о том, что не может быть двойных стандартов качества лекарств», – отметил он.

По словам первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, в настоящий момент фармотрасль находится в векторе новых трендов, основной из них – развитие экспортного потенциала. И в этой связи максимальное сближение позиций и требований к качеству лекарств в большинстве стран – одно из важных условий для развития международного сотрудничества.

В ходе пленарной сессии было подписано два соглашения. Компании Roche («Рош») и «Фармэко» подписали соглашение о локализации производства инновационного препарата для лечения гемофилии.

Компании «Рош» и «Р-Фарма» подписали соглашение о локализации препарата для борьбы с рассеянным склерозом.

Оксана Баранова

pharmvestnik