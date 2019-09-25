Трамп подписал указ о разработке более эффективных противогриппозных вакцин

В указе на настоящий момент не предусмотрено дополнительное финансирование, но содержится призыв к оценке существующих мощностей для производства противогриппозных вакцин и подготовке специального отчета, в который, в том числе, будет включена оценка потенциальных затрат, говорится в заявлении официальных представителей администрации президента США.

По словам одного из представителей администрации, ежегодно сезонная заболеваемость гриппом, способным убить десятки тысяч американцев, стоит США около 50 млрд долл., включая снижение производительности труда. В случае серьезной пандемии гриппа эти убытки увеличатся на 1,8-3,8 млрд долл.

Такие компании, как GlaxoSmithKline Plc («ГлаксоСмитКлайн Пи-эл-си») и Sanofi SA («Санофи СА»), для одного только рынка США производят миллионы доз противогриппозных вакцин. Обычно необходимое количество доз для защиты от штаммов вирусов гриппа, которые эксперты прогнозируют в феврале предыдущего года, бывает готово в срок для вакцинопрофилактики к зимнему эпидсезону.

Но если выясняется, что штамм вируса, появившегося в эпидсезон, отличается от того, который прогнозировали эксперты, вакцины могут не сработать. Например, штамм H1N1 вируса свиного гриппа в сезоне 2009-2010 гг. застал экспертов врасплох, и вакцина была готова только ко второй волне заболевания. Тогда, по оценке специалистов, около 61 млн чел. заболели свиным гриппом и тысячи из них умерли.

Усилия правительства, направленные на модернизацию производства вакцин против гриппа, будет координировать Министерство здравоохранения и социальных служб США. Основное внимание будет уделено рекомбинантным технологиям для быстрого производства надежных вакцин, а также «универсальных» вакцин, способствующих выработке иммунитета против фрагментов вируса, не меняющихся из года в год.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik