Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез» Трамп подписал указ о разработке более эффективных противогриппозных вакцин » Штраф за контрафактную «Лирику» в суде апелляционной инстанции снизили в пять раз Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд частично отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края о наложении штрафа в полмиллиона рублей на индивидуального предпринимателя за продажу «Лирики» с признаками контрафактности. Владелице аптеки удалось добиться снижения штрафа. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд указал на то, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о наличии отягчающего ответственность предпринимателя обстоятельства в виде повторного совершения однородного административного правонарушения. Дело в том, что продажа контрафактной «Лирики» была зафиксирована в марте 2019 г., а к административной ответственности по другим фактам, подпадающим под действие ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ, ИП Бойко И.Н. привлекли позже – в апреле и июне того же года. По закону лицо считается совершившим правонарушение повторно, если оно привлекалось к ответственности за тот же самый проступок ранее в течение года. В данном случае это условие не соблюдено. Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу предпринимательницы и снизила размер штрафа до 100 тыс. руб. Екатерина Погонцева

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