«Дом с маяком»: родители тяжелобольных детей по-прежнему закупают Frisium нелегально Штраф за контрафактную «Лирику» в суде апелляционной инстанции снизили в пять раз » Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез» Исполнительный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский переведен с 18 сентября на новую должность. Перед ним поставлены амбициозные задачи на ближайшее время, в том числе расширение производственных мощностей иркутского предприятия, говорится в сообщении компании. Евгений Орачевский родился в 1980 г. в городе Иркутске. В 2002 г. окончил Байкальский государственный университет экономики и права, в 2016 г. прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. В период с 2000 по 2015 г. работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в различных регионах РФ. С марта 2015 г. – руководитель Центра развития бизнеса Забайкальского края, с января 2017 – зам. министра экономического развития Иркутской области, с апреля 2017 г. – министр экономического развития Иркутской области, с марта по июнь 2019 г. исполнял обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края.

Фото: pharmasyntez.com pharmvestnik