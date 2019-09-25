Штраф на ГУП УР «Фармация» уменьшен более чем в два раза

Предметом спора стали договоры с местной больницей о поставках лекарственных препаратов, отнесенных к категории НС и ПВ. Формируя ценовое предложение, ГУП УР «Фармация» руководствовалось пунктом 8 Правил установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями ЖНВЛП, утвержденных Постановлением Правительства № 865. В нем сказано, что организации оптовой торговли, имеющие структурные подразделения розничной торговли, могут формировать розничные цены на ЛП с применением одновременно оптовой и розничной надбавок. Однако и ЛПУ, и прокуратура, и УФАС считают, что розничная надбавка никак не оправдана в данной ситуации.

УФАС сочло подобную политику злоупотреблением доминирующим положением (больнице больше не у кого приобрести наркотические препараты, и она вынуждена заключать контракты по ценам, к которым применена двойная надбавка). ГУП УР «Фармация» обжаловало решение УФАС в суде, но пока смогло добиться лишь частичного успеха – размер штрафа сократился более чем в два раза.

Екатерина Погонцева

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