Участнику картельного сговора не удалось доказать свою невиновность

Антиконкурентный сговор между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» помог выявить Фонд по борьбе с коррупцией. Он обратился в нижегородское УФАС с заявлением, в котором привел примеры сделок, заключенных в 2016-2017 гг. на поставку медоборудования при минимальном снижении цены контракта. Проверка показала, что подозрения были обоснованы: участвуя в одних и тех же торгах, вышеназванные фирмы подавали идентичные заявки с одного IP-адреса и выигрывали госконтракты со скидкой не более 2%. Комиссия Нижегородского УФАС вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства и выдала предписание. Материалы дела также были переданы в ГУ МВД России по Нижегородской области.

ООО «Медицина и Диагностика» обжаловало решения территориального органа в суде, однако получило отказ.

Екатерина Погонцева

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