Глава челябинского минздрава отправлен в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил министра здравоохранения Сергея Приколотина. Временно исполняющей обязанности министра назначена Виктория Сахарова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил министра здравоохранения Сергея Приколотина. Временно исполняющей обязанности министра назначена Виктория Сахарова.

«Есть задачи, которые должен решать человек, который будет, может быть, как-то по-другому форматировать свое видение развития здравоохранения Челябинской области. Поэтому, наверное, каждому свое», – пояснил изданию 74.ru Приколотин.

Региональный Минздрав он возглавлял с 2018 года. Алексей Текслер исполнял обязанности губернатора с марта 2019-го, а 20 сентября вступил в должность и начал менять команду – не продлил трудовые контракты Приколотина и бывшего министра социальных отношений Татьяны Никитиной. Соцблок в правительстве региона курирует первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Сергей Приколотин в 1996 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия», а в 1997 году прошел интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология». Первым его рабочим местом стала городская больница №3, а в 2005 году он возглавил Станцию скорой медицинской помощи. С 2012 по 2016 год был директором Управления здравоохранения Миасского городского округа.

UPD. Позже стало известно, что Сергей Приколотин возглавит Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области.