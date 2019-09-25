Глава челябинского минздрава отправлен в отставку

«Есть задачи, которые должен решать человек, который будет, может быть, как-то по-другому форматировать свое видение развития здравоохранения Челябинской области. Поэтому, наверное, каждому свое», – пояснил изданию 74.ru Приколотин.
Региональный Минздрав он возглавлял с 2018 года. Алексей Текслер исполнял обязанности губернатора с марта 2019-го, а 20 сентября вступил в должность и начал менять команду – не продлил трудовые контракты Приколотина и бывшего министра социальных отношений Татьяны Никитиной. Соцблок в правительстве региона курирует первый заместитель губернатора Ирина Гехт.
Сергей Приколотин в 1996 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия», а в 1997 году прошел интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология». Первым его рабочим местом стала городская больница №3, а в 2005 году он возглавил Станцию скорой медицинской помощи. С 2012 по 2016 год был директором Управления здравоохранения Миасского городского округа.
UPD. Позже стало известно, что Сергей Приколотин возглавит Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области.
Фото: zlatoust.tv