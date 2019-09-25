Натуральный объём поставок АФС в Россию из Китая за год существенно сократился

Объём импорта АФИ в нашу страну по итогам периода январь-июль 2019 г. составил 69,5 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС), динамика относительно аналогичного периода прошлого года достигла внушительных 26,5%, если проводить расчёты в рублях. При этом, как и прежде, высокая денежная динамика обеспечивалась в первую очередь за счёт заметного роста цен. Натуральный объём поставок хоть и подрос за минувший год, но темпы здесь существенно отстают от рублёвых, отгрузки АФИ в тоннах увеличились «всего» на 4,5%. Суммарно с начала года в Россию было ввезено 7 тыс. тонн фармацевтического сырья, говорится в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

За прошедший год значимых перестановок в рейтинге крупнейших стран-поставщиков АФИ в нашу страну не произошло. Лидирует как в денежном, так и в натуральном выражении Китай, на долю этой страны приходится по итогам первых 7 месяцев 2019 г. порядка 18,7% общего рублёвого объёма импортных поставок АФИ и практически 52% от натурального. При этом сами поставки фармацевтических субстанций их этой страны за год претерпели кардинальные изменения. Во-первых, денежный объём импорта за год заметно вырос (+33%), что впрочем, хоть и больше среднерыночных показателей, но далеко не рекорд, скажем, отгрузки из Голландии за год выросли в 2,2 раза. Во-вторых, натуральный объём импорта из Китая при значительной рублёвой динамике уходит в глубокий «минус», здесь за период фиксируем -12,8%. Причём сократились поставки таких «крупнотоннажных» субстанций как ацетилсалициловая кислота и, парацетамол. Натуральные объёмы отгрузки данных позиций за год упали примерно вдвое. Происходило это на фоне заметного роста цен на данные позиции, в частности стоимость ацетилсалициловой кислоты в поставках из Китая выросла в 2,1 раза, а парацетамола в 1,6 раз.

Примечательно, что натуральный объём импорта АФИ из Индии (второй по натуральным объёмам поставщик в Россию) за год заметно выросли, в денежном выражении прирост составил 31%, натуральные объёмы выросли более чем на 20%. Причём как такового массового замещения здесь пока не происходит, ассортимент если и пересекается, то динамика по идентичным позициям чаще всего имеет однонаправленный характер.

Общий ассортимент фармакопейных АФИ за год вырос на 19 позиций, всего за 7 месяцев 2019 г. в нашу страну ввозилось 504 МНН. Абсолютным рекордсменом с точки зрения денежной динамики поставок к январю-июлю 2018 г. стал дидрогестерон, отгрузки в рублях выросли в 100 раз. Импортёром выступает, естественно, «Верофарм» на котором «Эбботт» локализовал производство препарата Дюфастон.

Ассортимент технических АФИ за год увеличился на 10 МНН, до 96 наименований. Первую строчку в поставках здесь удерживает нарлапревир-технический, импорт которого стартовал только в апреле 2019 г., импортёром выступал «Р-Фарм». А максимальную рублёвую динамику за период показал римантадин, отгрузки в рублях выросли в 96 раз. Здесь особенно отличились «Гранд Капитал» и «Миракл Фарм», но пока можно говорить не столько о реальном росте, сколько изменении сезонности поставок относительно периода сравнения.

gmpnews