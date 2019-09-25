Благотворительный фонд «Протек» вышел в финал фотоконкурса «ОЪЕКТИВная благотворительность»

Победители были объявлены 19 сентября на торжественном открытии выставки финалистов, которая проходит в Таганском парке до 31 октября.

На конкурс, организованный ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров», было предоставлено более 400 работ из 36 регионов страны от волонтерских объединений, некоммерческих организаций и компаний, занимающихся благотворительностью. В число 19-ти лучших работ вошла фотоистория «Вижу музыку» благфонда «Протек».

Победителей выбирало жюри, в состав которого вошли признанные эксперты в области фотографии – фотодиректор журнала «Русский репортер» Валерий Дзялошинский, главный редактор журнала National Geographic Андрей Паламарчук, фотожурналист Мария Маковецкая, заместитель директора Галереи классической фотографии Марк Коберт и др.

С 7 октября выставка откроется в саду «Эрмитаж» на Каретном Ряду, 12 ноября – в здании партнера проекта – Совета Федерации ФС РФ на Большой Дмитровке в Москве.

«Проект существует уже 8 лет, и с каждым годом все больше профессионалов своей сферы включается в жюри, поэтому оно становится строже. А это значит, что выходить в финал становится почетнее! Радует также и то, что география конкурса расширяется. Сегодня фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность» – это не только Москва, но и Владивосток, Санкт-Петербург и даже швейцарский Давос. Таким образом мы показываем людям, что о благотворительности можно рассказывать просто и легко. На самом деле, помогать тоже – просто и легко!», – говорит председатель Совета Форума доноров Дмитрий Поликанов.

«Помощь Александре, которая стала героиней нашей фотоистории, была оказана в рамках программы «Здоровье – людям» Благотворительного фонда «Протек». Данная программа включает в себя лекарственную помощь учреждениям здравоохранения и социальной защиты, а также финансовую поддержку социально незащищенных слоев населения. Мы помогаем Александре финансово – так, в апреле мы купили ей дорогостоящий тактильный дисплей, позволяющий выходить в интернет и получать образование. Приятно, что историю этой талантливой, целеустремленной девушки заметили и оценили по достоинству. А мы будем продолжать помогать ей и всем тем, кто в этом нуждается», – отметил генеральный директор благотворительного фонда «Протек» Николай Полянский.

Источник: ЦВ «Протек»

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