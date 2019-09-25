Производители хотят более точных данных по продажам лекарств

Проблема маркетинговых договоров с аптеками в последнее время стояла настолько остро, что вышла на правительственный уровень. «Конец прошлого года ознаменовался обращением руководителя фракции «Единой России» Сергея Неверова к президенту РФ Владимиру Путину, — вспоминает заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова. — Это свидетельствует об обеспокоенности производителей лекарственных средств и их неудовлетворенности сложившимися отношениями с аптечными сетями, поскольку продвижение продукции через фармритейл всегда было весьма затратным».

У производителей наибольший интерес к подобным контрактам проявляют маркетинговые департаменты, которые могут повысить прогнозируемость продаж за счет еженедельных данных, а то и ежедневных. «Такие прогнозы крайне важны при лонче, когда выводится новый продукт. Также в ROMI (показатель возврата инвестиций маркетинговых каналов) можно увидеть эффективность всех кампаний», — говорит независимый консультант Сергей Давыдов.

Это подтверждают и разработчики аналитических систем. «Аналитический продукт на основе данных ОФД позволяет с максимальной точностью проследить движение лекарств через аптеки. К тому же, информацию о проданных товарах, поступающую ежедневно и непрерывно с онлайн-касс в налоговую инспекцию, невозможно фальсифицировать. Создавая продукт, мы понимали его актуальность, поскольку он поможет производителям сделать отношения с аптечными сетями максимально прозрачными, свести неправильную интерпретацию данных к нулю и повысить эффективность инвестиций», — говорит Татьяна Литвинова.

Разработчики и автоматизаторы видят выгоду и для ритейла. «Аптечным сетям прозрачные маркетинговые контракты могут быть полезны при отчетности о закупках у мелких дистрибьюторов, считает основатель IT-платформы «ФармХаб» Виктория Андосова. — На сегодня производители не учитывают эти данные, ставя под сомнение точность информации. Ее могут не проверять, считая незначительной долей в общем контракте. В то же время, для сети учет таких данных в контракте может быть важен для формирования цельной картины эффективности продаж. На сегодня уже есть ИТ-инструменты, демонстрирующие за счет верифицированных данных всю цепочку от закупок до продаж. Мы можем дать обеим сторонам полную картину, которая не позволит манипулировать информацией».

Денис Кунгуров

pharmvestnik