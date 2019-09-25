Британский регулятор вскрыл сговор между производителями дженериков

В заявлении управления говорится, что компании King Pharmaceuticals («Кинг Фармасьютикалз») и Alissa Healthcare Research («Алисса Хелскер Ресерч»), продающие антидепрессант nortriptyline, признали факт обмена служебной коммерческой информацией, чтобы не допустить снижения цены на препарат.

По данным CMA, компании обменивались информацией о ценах, объемах производства и планах по выводу своих препаратов на рынок. Расследование началось еще в октябре 2017 г. и касалось деятельности компаний в 2015–2017 гг.

Между тем, третья компания, в отношении которой велось расследование, Lexon Limited («Лексон Лимитид») не признала свою вину. Против нее расследование продолжается, и регулятор намерен оштрафовать компанию.

В течение последних нескольких лет британский антимонопольный орган привлек к ответственности целый ряд фармкомпаний. Так, в поле зрения регулятора попала компания Pfizer («Пфайзер»), которую обвинили в повышении цен на 2600%. В результате компанию обязали заплатить штраф в размере 84,2 млн фунтов стерлингов, хотя впоследствии приговор был отменен.

В 2016 г. на 37,6 млн фунтов была оштрафована компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») за сговор с производителями дженериков с целью задержки вывода их продукции на рынок. В 2017 г. CMA вскрыла аналогичные соглашения между Actavis («Актавис») и Concordia («Конкордиа») относительно препарата hydrocortisone.

Илья Дугин

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