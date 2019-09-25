«  
  »

В ЕС зарегистрирован онкопрепарат Vitrakvi от Bayer

Европейские регуляторы одобрили препарат Vitrakvi (larotrectinib) компании Bayer («Байер») для лечения солидных опухолей, связанных со слиянием генов NTRK, сообщает портал PharmaTimes.

Препарат показан у пациентов с местно-распространенным или метастатическим раком или в ситуациях, когда резекция опухоли может привести к тяжелому состоянию, но при этом отсутствуют приемлемые варианты лечения.

Решение регуляторов основано на данных клинических исследований, продемонстрировавших, что при лечении препаратом larotrectinib частота общего ответа составляет 72%, включая 16% пациентов, у которых зарегистрирован полный ответ; 75% пациентов все еще принимали препарат через 1 год после начала лечения.

Компания Bayer приобрела эксклюзивные глобальные права на исследования и коммерциализацию larotrectinib и экспериментального TRK-ингибитора BAY 2731954 (ранее известного как LOXO-195) после покупки компанией Eli Lilly («Эли Лилли») разработчика последнего, Loxo («Локсо»), в начале этого года.

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Сентябрь 24, 2019 | Просмотров: 110