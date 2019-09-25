Французские исследователи создают грандиозный МРТ-сканер для диагностики болезней мозга

Французские исследователи разрабатывают МРТ-сканер, который, по их оценке, станет самым мощным в мире; в нем будет использоваться супермагнит размером с синего кита; сканер предполагается применять для ранней диагностики нарушений мозговой деятельности, таких как болезнь Паркинсона, сообщает агентство Reuters.
Новый МРТ-сканер является частью так называемого Project Iseult. В сканере будет использоваться цилиндрический супермагнит, который значительно тяжелее магнитов, используемых в настоящее время. Длина магнита составляет 5 метров, его диаметр – также 5 метров, а вес – 130 метрических тонн.
По словам разработчиков, новый сканер позволит получать в 100 раз более подробные изображения мозга, чем можно получить с помощью современных аппаратов МРТ. Ожидается, что первое изображение с помощью нового сканера будет получено в конце 2020 – начале 2021 г.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik