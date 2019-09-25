Омские поставщики лекарств вступили в картельный сговор

«Эти фирмы в 2017–2018 гг. принимали участие в 14 электронных аукционах, признаки нарушений мы нашли в половине из них. Данные по четырем процедурам поступили из прокуратуры, остальные мы анализировали по собственной инициативе», – рассказали в пресс-службе УФАС.

Компании работали с одного IP-адреса, при этом «Технопром» отказывался подавать ценовые предложения. Заказчик был вынужден заключать договор с единственным участником аукциона по цене, минимально отличающейся от начальной цены контракта. В антимонопольном ведомстве отметили, что не оценивали сумму ущерба от действия картеля.

Материалы переданы для принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.32 КоАП РФ. Минимальный штраф по ней составит 100 тыс. руб.

Ольга Коберник

pharmvestnik