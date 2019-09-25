В Нижегородской области расследуют дело о картеле на рынке протезов

Информацию о возможном сговоре и монополизации рынка собрала и предоставила УФАС общественная организация «СТОПкартель». Предположительно картель состоит из местного филиала московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда «МосПрОП», ЗАО «Юлианна» с дочерней фирмой «Отто Бокк Нижний Новгород» и ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии». В 2017–2019 гг. эти организации получили госконтракты ФСС Нижегородской области на общую сумму свыше 168 млн руб. Одним из ключевых доказательств согласованности их действий на торгах является единый IP-адрес, который использовали игроки, а также аффилированность руководителей и учредителей некоторых фирм.

Ответчики свою вину не признают. Говорят, что просто снимают помещения в одном офисном здании, потому их IP-адрес совпадает.

Комиссия УФАС запросила дополнительные доказательства по делу и перенесла его рассмотрение на 29 октября.

Екатерина Погонцева

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