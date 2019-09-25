Во Франции начинается беспрецедентный судебный процесс против компании Servier

Компанию обвиняют в том, что она не информировала пациентов о побочных действиях и возможном летальном исходе в результате приема препарата. Основные побочные действия – сердечная и легочная недостаточность.

Изначально препарат предназначался для людей с сахарным диабетом, имеющих избыточный вес, а затем его стали назначать всем желающим похудеть, т.к. он подавляет аппетит.

Иски против Servier и французского регулятора – Национального агентства по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) подали более 2,6 тыс. человек, утверждающих, что компания десятилетиями обманывала пациентов при попустительстве регуляторного органа.

Компании предъявлены многочисленные обвинения, в т.ч. в мошенничестве и непреднамеренном убийстве, что карается штрафами и тюремным заключением.

По версии следствия, в результате приема Mediator погибли, по разным данным, от 500 до 2 тыс. человек. Препарат изъят из продажи во Франции в 2010 г. При этом в других странах, в т.ч. в США, Испании и Италии он исчез с рынка гораздо раньше.

Суду, который продлится семь месяцев, предстоит выяснить, почему препарат, о побочных эффектах которого стало известно задолго до его запрета, так долго оставался на рынке. Впервые Mediator появился во Франции в 1976 г.

Как говорится на сайте Servier, компания предложила выплатить компенсации более, 3,7 тыс. пострадавшим 164,4 млн евро, из которых 132 млн евро уже были выплачены.

Илья Дугин

pharmvestnik