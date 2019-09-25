Канал продаж незарегистрированных лекарств для косметологии перекрыли в Кирове

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту сбыта незарегистрированных лекарственных средств, которые распространялись в салонах красоты и среди косметологов-надомников. Следственные органы квалифицировали это как преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ).
Одна из сотрудниц фирмы была задержана при совершении продажи средств на сумму более 117 тыс. руб. После этого обыски были проведены в офисе и на складе, который снимала предпринимательница и ее сотрудницы. Там было обнаружено множество упаковок с биоревитализантами, филлерами, ботулотоксинами и другими популярными косметологическими средствами различных производителей на общую сумму порядка 10 млн руб. На территории России они не зарегистрированы и, по предварительной информации, были сделаны в Китае.
Следователи просят кировчан, которые покупали такие препараты, сообщить об этом в правоохранительные органы.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik