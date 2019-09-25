RNC Pharma: объем поставок фармсубстанций в РФ из Китая сокращается, а из Индии растет

При этом, как и прежде, высокая денежная динамика обеспечивалась в первую очередь за счет заметного роста цен. Натуральный объем поставок хоть и подрос за минувший год, но темпы здесь существенно отстают от рублевых, отгрузки АФИ в тоннах увеличились всего на 4,5%. Суммарно с начала года в Россию было ввезено 7 тыс. тонн фармацевтического сырья.

За прошедший год значимых перестановок в рейтинге крупнейших стран-поставщиков АФИ в нашу страну не произошло. Лидирует как в денежном, так и в натуральном выражении Китай, на долю этой страны приходится по итогам первых 7 месяцев 2019 г. порядка 18,7% общего рублевого объема импортных поставок АФИ и практически 52% натурального. При этом сами поставки фармацевтических субстанций из этой страны за год претерпели кардинальные изменения. Во-первых, денежный объем импорта за год заметно вырос (+33%), что, впрочем, хоть и больше среднерыночных показателей, но далеко не рекорд: скажем, отгрузки из Голландии за год выросли в 2,2 раза. Во-вторых, натуральный объем импорта из Китая при значительной рублевой динамике уходит в глубокий «минус», здесь за период фиксируем -12,8%. Причем сократились поставки таких «крупнотоннажных» субстанций, как ацетилсалициловая кислота и парацетамол. Натуральные объемы отгрузки данных позиций за год упали примерно вдвое. Происходило это на фоне заметного роста цен на данные позиции, в частности, стоимость ацетилсалициловой кислоты в поставках из Китая выросла в 2,1 раза, а парацетамола в 1,6 раза.

Примечательно, что натуральный объем импорта АФИ из Индии (второй по натуральным объемам поставщик в Россию) за год заметно вырос, в денежном выражении прирост составил 31%, натуральные объемы выросли более чем на 20%. Причем как такового массового замещения здесь пока не происходит, ассортимент если и пересекается, то динамика по идентичным позициям чаще всего имеет однонаправленный характер.

Общий ассортимент фармакопейных АФИ за год вырос на 19 позиций, всего за 7 месяцев 2019 г. в нашу страну ввозилось 504 МНН. Абсолютным рекордсменом с точки зрения денежной динамики поставок к январю-июлю 2018 г. стал дидрогестерон, отгрузки в рублях выросли в 100 раз. Импортером выступает, «Верофарм» на котором «Эбботт» локализовал производство препарата «Дюфастон».

Ассортимент технических АФИ за год увеличился на 10 МНН, до 96 наименований. Первую строчку в поставках здесь удерживает нарлапревир-технический, импорт которого стартовал только в апреле 2019 г., импортером выступала компания «Р-Фарм». А максимальную рублевую динамику за период показал римантадин, отгрузки в рублях выросли в 96 раз. Здесь особенно отличились «Гранд Капитал» и «Миракл Фарм», но пока можно говорить не столько о реальном росте, сколько об изменении сезонности поставок. относительно периода сравнения.

pharmvestnik