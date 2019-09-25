Evotec и Takeda объявили о сотрудничестве в области разработки новых лекарств

Evotec SE объявила о стратегическом многолетнем сотрудничестве с Takeda Pharmaceutical Company Limited. В рамках сотрудничества стороны ставят перед собой задачу по реализации как минимум пяти программ по обнаружению новых лекарственных препаратов для их дальнейшей разработки в клинической практике.

«Сотрудничество с такими партнерами, как Evotec, при поиске и разработке лекарств мирового класса является основой нашей модели работы. Takeda имеет долгую историю взаимодействия с Evotec и уверена в возможностях партнера», — сказал Стив Хичкок, руководитель Отдела исследований в Takeda.

Предполагается, что Evotec будет использовать собственную платформу проверки терапевтических гипотез и развития программ малых молекул, Takeda, в свою очередь, будет проводить клинические исследования и возглавит работу по разработке доклинического кандидата. В соответствии с условиями сотрудничества Takeda будет платить Evotec единовременную предоплату за доступ к своим платформам. Кроме того, Evotec имеет право на получение дополнительных платежей при успешном завершении доклинических, клинических и коммерческих этапов, которые могут составить более 170 млн долларов за программу, а также многоуровневых роялти за будущие продажи.

Крейг Джонстоун, главный операционный директор Evotec, в этой связи заявил:

«Мы рады продолжить сотрудничество с Takeda, чьи ценности совпадают с ценностями Evotec, включая стремление использовать научные достижения для создания инновационных лекарств. Мы считаем, что это сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон, и мы рады объединить наши ресурсы и возможности для создания новых методов лечения».

gmpnews