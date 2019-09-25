В Узбекистане утвержден план мероприятий по внедрению требований надлежащих практик

Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 18 сентября 2019 года № 788 утверждаются положение о порядке проведения инспектирования на соответствие требованиям необходимых практик (GxP) – вводится в действие с 1 декабря 2019 года и план мероприятий по внедрению требований надлежащих практик (GxP) в фармацевтическую сеть и систему здравоохранения Республики Узбекистан.

Документ принят во исполнение Указа Президента от 10.04.2019 г. № УП-5707 «О дальнейших мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2019–2021 годах».

Ранее выданные сертификаты соответствия требованиям надлежащих практик (GxP) действуют до истечения срока их действия, а после – Государственный центр по экспертизе и стандартизации лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники выдает новые.

Фармацевтическое инспектирование проводится в отношении всех:

местных производителей лекарств – на соответствие надлежащей производственной практике (GMP);

клиник Министерства здравоохранения, осуществляющих клинические исследования, – на соответствие надлежащей клинической практике (GCP);

лабораторий, осуществляющих доклинические исследования фармацевтической продукции, – на соответствие надлежащей лабораторной практике (GLP);

местных предприятий, занимающихся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, – на соответствие надлежащей дистрибьюторской практике (GDP).

Фармацевтическое инспектирование проводится группой инспекторов с целью сертификации или осуществления инспекционного контроля. Инспекционный контроль осуществляется после предоставления сертификата для подтверждения срока действия сертификата не менее 1 раза в год.

Работы, связанные с проведением фармацевтического инспектирования, оплачиваются независимо от их результата заявителем-юрлицом, обратившимся с соответствующим заявлением для получения сертификата надлежащей практики (GxP), или уполномоченным им лицом.

Рабочий орган при проведении фармацевтического инспектирования – Государственный центр по экспертизе и стандартизации лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники.

Фармацевтическое инспектирование на соответствие требованиям необходимых практик (GxP) проводится в соответствии с утвержденной схемой.

В Положении также определен порядок составления заключения фармацевтического инспектирования, выдачи сертификата, приостановления его действия или аннулирования.

Документ опубликован на государственном языке в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 19.09.2019 г.

gmpnews