Российские компании договорились об экспорте изделий для реабилитации

В Дюссельдорфе 18-20 сентября проходила крупнейшая международная выставка медицинской продукции для реабилитации и уходу за пациентами Rehacare International-2019. Уже в первые дни мероприятия медицинские изделия десяти российских компаний привлекли внимание поставщиков из Европы, Азии и Латинской Америки. Отечественные производители получили ряд предложений о дистрибуции, технологическом партнерстве и локализации продукции в других странах.

Российскую национальную экспозицию в Дюссельдорфе при поддержке АО «Российский экспортный центр» представили 10 производителей инновационных медицинских изделий и технологических решений для людей с особенными потребностями. Выставка стала для компаний отличной возможностью демонстрации новейших технологий реабилитации пациентов, во многих случаях, не имеющих зарубежных аналогов. Экспозицию открыл круглый стол «Возможности международного сотрудничества и кооперации в сфере медицинской промышленности и здравоохранения, технологий и оборудования для реабилитации и ухода», на котором Торговый представитель РФ в ФРГ Андрей Соболев и руководители немецких компаний рассказали об особенностях допуска медицинских изделий на рынок Германии, а также востребованности на нем разных категорий продукции.

Первые дни Rehacare International-2019 были ознаменованы целым рядом важных встреч для российских участников, многие из которых завершились конкретными договоренностями и даже продажей оборудования. Например, представители компании Observer уже в первый день продали кресло-коляску повышенной проходимости, а также за все время выставки установили около 40 контактов покупателей, готовых приобрести их коляски. Также было заключено соглашение о намерениях с потенциальным немецким партнером о предоставлении прав исключительной дистрибуции продукции российского предприятия на территории Германии.

Продукцией компании SensoMed заинтересовались пять европейских дистрибьюторов, а сразу несколько представителей реабилитационных центров c Ближнего Востока выразили намерение ее приобрести для своей клинической практики. Производитель слуховых аппаратов компания Ritm договорилась о партнерстве с дистрибьютором из Саудовской Аравии.

Зарубежных контрагентов заинтересовала не только готовая продукция отечественных производителей, но также комплектующие и технологические решения. Например, компания Metiz, занимающая заметную долю российского рынка комплектующих для сложных протезных устройств, достигла договоренностей о дистрибуции своей продукции с дистрибьютором из Германии. Лаборатория «Сенсор-Тех» получила несколько запросов на технологическое партнёрство. Самым интересным из них было предложение по локализации производства устройства «Чарли» для распознавания речи на финском и шведском языках.

Выставка выявила ряд принципиальных преимуществ продукции российского производства. В первую очередь, она отличается доступностью цен и скоростью сборки. Если в Европе создание готовой модели может занять больше месяца, то в России этот срок не превышает двух недель, и заказчик получает гарантию на несколько лет и бесплатный сервис. Кроме того, если европейские производители представили на Rehacare 2019 преимущественно базовые устройства и оборудование, в том числе ходунки и инвалидные коляски, то российские участники предложили революционные решения, позволяющие в ходе реабилитации задействовать различные части моторики, а также проводить системную работу с такими видами недугов, как нарушение слуха, речи и параличом. Компания Motorica представила на экспозиции революционное решение для пациентов, которым только что провели операцию, с применением симулятора виртуальной реальности, позволяющего учиться использованию протеза в режиме захватывающих игр. А Neurochat презентовала высокотехнологичную коммуникационную систему на основе интерфейсов мозг-компьютер, которая помогает людям с тяжелыми нарушения речи и движения, полученными в результате серьезных заболеваний и нейро-травм, вновь общаться с внешним миром.

Выставка способствовала налаживанию партнерств российских компаний с поставщиками компонентов для производимых ими изделий. Компания Kinesis изготавливает основную часть комплектующих для инвалидных колясок самостоятельно, но некоторые компоненты, в том числе подушки для сидения, закупает у американских производителей. В ходе Rehacare International-2019 представители Kinesis нашли новых партнеров, предложивших им более короткие сроки поставки этих изделий. Кроме того, поскольку все российские делегаты демонстрировали продукцию на одном стенде, это способствовало обмену опытом и созданию новых партнерств между ними.

В целом, по результатам проведенных переговоров (более 70 встреч), средний деловой потенциал по всем сделкам составил почти 13 млн евро. Во время проведения выставки было достигнуто множество договоренностей с потенциальными партнерами. В одних случаях они отражают намерения зарубежных компаний протестировать российскую продукцию и по итогу подписать контракт. В других — приступить к обсуждению договорных отношений сразу по завершении выставки.

Выставка Rehacare International-2019 показала, что продукция российских компаний имеет значимые технологические, сервисные и ценовые преимущества, и обладает высоким экспортным потенциалом, однако осведомленность о ней зарубежных компаний остается низкой. Таким образом, международные выставки являются эффективной площадкой для представления возможностей российских компаний и заключению партнерств с зарубежными дистрибьюторскими компаниями.

gmpnews