Названы победители конкурса «Лучший директор по качеству»

Второй день Всероссийской GMP-конференции начался с приятного события — церемонии награждения победителей конкурса «Директор по качеству», который проводился впервые.

Ведущим мероприятия выступил Герман Иноземцев. Он отметил, что на данном этапе фармацевтическая отрасль находится на принципиально ином уровне развития, который предполагает и более высокий уровень ответственности. В этих условиях директора по качеству вносят огромный вклад в фармацевтическое производство и благополучие пациентов.

В конкурсе приняли участие 19 человек, которые выполняли тестовые задания, и по результатам набирали определенное количество баллов. В экспертную комиссию вошли представители Минпромторга, Росздравнадзора, а также Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ «ГИЛС и НП»).

В номинации «Лучший директор по качеству среди предприятий, численностью от 251 человека» победителями стали два специалиста. Это Ольга Маклакова, директор по качеству компании «Акрихин» и Андрей Малкин, директор по качеству Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Награды в данной номинации вручали начальник отдела Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Елена Денисова и заместитель начальника управления по инспектированию производства лекарственных средств и экспертизе ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Татьяна Николко.

«При сегодняшней чрезвычайной загруженности директоров по качеству производственных площадок, они нашли время для проверки своих знаний, не побоялись публично сделать это и также предоставили информацию о себе, о своём предприятии и о созданных под их руководством фармацевтических системах качества, организация которых и является той базовой основой качества выпускаемых лекарственных препаратов, — прокомментировала небольшое количество участников конкурса Татьяна Николко. — Был серьёзный и согласованный подход к выбору победителей. Все работы были очень тщательно рассмотрены, предоставленная информация детально изучена и оценена в совокупности с точки зрения профессиональных знаний, а также их конкретных усилий в создание современных фармацевтических систем качества на своём производстве и вклада каждого участника конкурса в развитие и улучшение, достижение соответствия ожиданиям потребителей, регуляторов и врачей от выпускаемых в нашей стране лекарств».

Так что итоги конкурса максимально репрезентативны.

В своем выступлении Ольга Маклакова поблагодарила комиссию за награду и отметила вклад в победу своих коллег.

«Безусловно, для меня, как директора по качеству, это звездный час в деятельности и карьере. Однако стоит понимать, что за мной стоит целый завод и те люди, которые ежедневно, сообща, работают над качеством и создают систему качества вместе. Для такой деятельности, и успеха в ней, нужна команда единомышленников» – сказала Ольга Маклакова.

Премию за Андрея Малкина, который не смог лично присутствовать на мероприятии получил Геннадий Малкин, технолог предприятия. В номинации «Лучший директор по качеству среди предприятий, численностью до 250 человек» победителем стала Евгения Неляпина, директор по качеству «Такеда». Евгения также не смогла присутствовать лично, поэтому на сцену вместо нее поднялся другой представитель компании — Илья Вескер, директор по обеспечению доступа лекарственных препаратов на рынок и программам для пациентов. Награду вручал Владислав Шестаков, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик». Он выдвинул инициативу о расширении числа номинаций конкурса «Лучший директор по качеству» в дальнейшем.

Кроме этого, приз вручался в отдельной номинации «Выбор отрасли». В этом голосовании приняли участие 160 000 человек. Выбор надлежало сделать из 16 претендентов. Лучшей, по мнению коллег, стала Елена Блинохватова, директор по качеству компании ПИК-ФАРМА ЛЕК.

Генеральный партнер IV Всероссийской GMP-конференции – АО «Фармстандарт», стратегические партнеры – компания «Рош-Москва» и московское представительство венгерской компании «Гедеон Рихтер». Официальные партнеры – ООО «Амджен», российская компания «Фармасинтез», ООО «Такеда Фармасьютикалс».

Партнеры конференции – АО «Астеллас Фарма», компания Санофи, группа компаний «Р-Фарм», ООО «Тева» и МСД Фармасьютикалс . Региональные партнеры – «Мирамистин» и индустриальный парк «Экобалтик», специальные партнеры — фармацевтическая компания «Босналек», ООО «ИРВИН 2», АО «Нацимбио» и компания Abbott. Партнерами отдельных сессий выступят компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Акрихин», «Оболенское» (Группа компаний Alium), компания ГЕРОФАРМ, ООО «СКОПИНФАРМ

Организаторы IV Всероссийской GMP-конференции — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

gmpnews