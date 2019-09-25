«ГИЛС и НП» и компания «НИК» подписали соглашение о сотрудничестве

23 сентября на берегу Балтийского моря открылась IV Всероссийская GMP-конференция с международным участием. Каждый год мероприятие ставит новые рекорды. Этот год не стал исключением: 19 регуляторов из 15 стран, не включая страны-члены ЕАЭС, присутствуют на конференции. Открытие конференции ознаменовалось подписанием ряда соглашений, среди которых соглашение о стратегическом партнерстве между ФБУ «ГИЛС и НП» и АО «НИК».

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» и АО «Национальная инжиниринговая корпорация» подписали на открытии IV Всероссийской GMP-конференции соглашение, предметом которого стало установление основных принципов сотрудничества в сфере разработки проектной документации для строительства и реконструкции объектов производства фармацевтической продукции с применением инновационных и импортозамещающих технологий.

О целесообразности и необходимости навести порядок в вопросе соответствия фармпроизводств требованиям надлежащих практик на этапах проектирования, строительства и реконструкции говорили еще в ноябре 2018 г. Тогда на экспертном совете при Минпромторге России по развитию фармацевтической промышленности под председательством первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба была поставлена задача по повышению качества проектов строительства и реконструкции фармпроизводств. Простого решения у этой задачи нет.

«Подписывая соглашение о сотрудничестве с НИК мы сегодня предлагаем новый механизм, который, надеюсь, позволит приблизиться к лучшим мировым стандартам производства, — пояснил в рамках пресс-подхода директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков. — НИК поставил себе амбициозную цель, которая, на наш взгляд крайне востребована российским рынком, а, именно: создание национального EPC игрока (Engineering – Procurement – Construction = Инжиниринг – Закупки – Строительство) в сложных промышленных переделах, в том числе в фармацевтической промышленности. Имплементация экспертизы нашего Института в процесс проектирования и создания нового производства может дать совершенно новое качество получаемого продукта».

Напомним, в «ГИЛС и НП» создана команда квалифицированных специалистов, разрабатывающих технологические концепции, которые могут лежать в основе совместных с компанией «НИК» проектов.

«Мы уже начали совместную деятельность по нескольким направлениям, в частности , работу по формированию предпроектных решений для отечественных производителей, работу с Главгосэкспертизой, чтобы придать обязательный статус квалификации проектов DQ», — сообщил Владислав Шестаков.

Генеральный партнер конференции – АО «Фармстандарт», стратегические партнеры – компания «Рош-Москва» и московское представительство венгерской компании «Гедеон Рихтер». Официальные партнеры – ООО «Амджен», российская компания «Фармасинтез», ООО «Такеда Фармасьютикалс».

Партнеры конференции – АО «Астеллас Фарма», компания Санофи, группа компаний «Р-Фарм», ООО «Тева» и МСД Фармасьютикалс . Региональные партнеры – «Мирамистин» и индустриальный парк «Экобалтик», специальные партнеры — фармацевтическая компания «Босналек», ООО «ИРВИН 2», АО «Нацимбио» и компания Abbott. Партнерами отдельных сессий выступят компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Акрихин», «Оболенское» (Группа компаний Alium), компания ГЕРОФАРМ, ООО «СКОПИНФАРМ

Организаторы IV Всероссийской GMP-конференции — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

gmpnews