Перспективы российской фармотрасли на рынке экспорта

В ходе панельной дискуссии «Экспорт и приоритетные регионы. Инструменты регуляторов и отрасли», прошедшей в рамках IV Всероссийской GMP-конференции, представители разных стран обозначили перспективы России для дальнейшего выхода на международный фармацевтический рынок.

Так, д-р Аджмир Рамкишан, заместитель главного контроллера службы по контролю лекарств Центральной организации по контролю за соответствием лекарственных средств стандартам Индии (CDSCO) выразил мнение, что взаимное признание сертификатов GMP двух стран станет логичным продолжением сотрудничества и дружественной политики. Напомним, что в текущем году российская компания «Фармасинтез» подписала договор о намерениях по трансферу технологии для производства инновационных препаратов «Фармасинтез» и их продажи в Индии и других странах. Индийским партнером вступил крупнейший индийский фармацевтический производитель ˗ Emcure.

Модератор дискуссии Петр Родионов, генеральный директор «ГЕРОФАРМ», отметил, что в России за последние годы значительно выросло качество исследований, поэтому, неплохой перспективой при регистрации препаратов в других странах, стало бы принятие результатов доклинических исследований. Д-р Ференк Лукас, глава инспектората Национального института фармации и питания (OGYEI, Венгрия) указал на такую возможность.

«Количество инспекций в фармацевтическом секторе Венгрии значительно выросло. Как минимум 1 раз в неделю наши фармацевтические компании готовятся к проверкам. Выросло и количество новых правил и требований. В этой связи, при экспорте продукции, или технологий, путь взаимных признаний может быть весьма перспективным. В данный момент соглашение о взаимном признании действует в Евросоюзе между 28 странами (включая пока Великобританию). Перспективы заключения подобного соглашения между Россией и Венгрией обсуждаются, а начать нам необходимо с совместных инспекций и проработки такой возможности» ˗ отметил д-р Ференк Лукас, глава инспектората Национального института фармации и питания (OGYEI, Венгрия).

Горанка Марусич Контент, советник по европейским делам Агентства лекарственных средств и медицинских изделий Хорватии (HALMED) увидела перспективы для России в предстоящем Брексит. По ее мнению, нарушение привычных цепочек, или сбои в поставках в рамках ЕС-27 могут открыть перспективы для восполнения недостающих ЛС.

Генеральный партнер конференции – АО «Фармстандарт», стратегические партнеры – компания «Рош-Москва» и московское представительство венгерской компании «Гедеон Рихтер». Официальные партнеры – ООО «Амджен», российская компания «Фармасинтез», ООО «Такеда Фармасьютикалс».

Партнеры конференции – АО «Астеллас Фарма», компания Санофи, группа компаний «Р-Фарм», ООО «Тева» и МСД Фармасьютикалс . Региональные партнеры – «Мирамистин» и индустриальный парк «Экобалтик», специальные партнеры — фармацевтическая компания «Босналек», ООО «ИРВИН 2», АО «Нацимбио» и компания Abbott. Партнерами отдельных сессий выступят компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Акрихин», «Оболенское» (Группа компаний Alium), компания ГЕРОФАРМ, ООО «СКОПИНФАРМ

Организаторы IV Всероссийской GMP-конференции — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

gmpnews