Маркировка лекарств: в центре внимания ˗ пациенты

Программу первого дня IV Всероссийской GMP-конференции в Главном зале завершила панельная дискуссия «Маркировка лекарств – выходим на финишную прямую». Важность данной темы сегодня невозможно переоценить, так как до момента полномасштабного запуска системы МДЛП остается совсем немного времени.

Основным вопросом обсуждения стали риски, которые могут привести к негативным явлениям после запуска системы. Прежде всего, представителей власти, регулирующих органов и экспертов фармрынка, волнует вопрос «Хватит ли времени всем участникам товаропроводящей цепочки для полноценной интеграции в систему маркировки?». Наиболее готовы к этому важному шагу, по мнению спикеров, окажутся крупные фармпроизводители. Труднее будут обстоять дела у аптечных организаций, расположенных в удаленных регионах и обладающих ограниченными ресурсами. У дистрибуторов задача окажется, возможно, более простой, тем не менее, определенные риски все равно существуют. В целом беспокойство вызывает начало масштабирования работы системы на территории всей страны. Это потребует отладки процессов, формирование новых подходов к работе и обучение сотрудников.

О готовности системы МДЛП заявил Сергей Кучиц, заместитель главного врача по перспективному развитию, ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ». Он отметил, что в настоящее время оснащение медицинских учреждений регистраторами выбытия идет быстрыми темпами, но безусловно требуется обучение персонала.

Участников дискуссии заинтересовал вопрос о работе МДЛП, как информационной системы, которая выступит хранилищем огромного количества данных. Этот аспект прокомментировал Дмитрий Алхазов, исполнительный директор, ЦРПТ.

«МДЛП — это государственная информационная система, что предполагает особые требования и нормы эксплуатации. Данные, которые в ней формируется принадлежат государству. Это означает, что ЦРПТ, как оператор, не может осуществлять оборот этих данных по своему усмотрению. Их оборот будет осуществляться в соответствие с особым нормативно-правовым актом. Мы надеемся, что решения, которые будут приняты правительством относительно накопленных в системе данных, позволят соблюсти баланс интересов всех сторон рынка, а также внесут вклад в оптимизацию бизнес-процессов» — сказал Дмитрий Алхазов.

В ходе дискуссии внимание было уделено криптокодированию. На вопрос модератора мероприятия Владимира Шипкова, исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM): «Почему криптокод сократился не на ту цифру, о которой просили представители отрасли?» ответила Елена Денисова, заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России.

«Мы начали тестирование с 88 знаков, что привело к большому количеству брака. Сократив эту цифру вдвое, до 44 знаков, мы получили на выходе хорошие результаты. Поэтому при принятии решения мы основывались на практических выводах из проведенного эксперимента» — подчеркнула Елена Денисова.

Практическим опытом в области маркировки ЛС поделились представители фармацевтических компаний TEVA и «Босналек». Лев Думчев, директор по правовым и корпоративным вопросам Евразийского подразделения АО «Босналек», обратил внимание на то, что несмотря на хорошую подготовку производителей, которая во многих случаях шла на протяжение 2-х лет, они также могут столкнуться с определенными проблемами, такими, как, например, замедление процессов. Также он обратил внимание на то, что важной составляющей успешного запуска системы МДЛП является обеспечение единого покрытия территории РФ доступом к сети Интернет.

Эксперты отметили, что в целом маркировка — это правильная идея, в центре которой должен находиться пациент. В конечном итоге, все технические риски, которые обсуждались в ходе дискуссии — это риски для здоровья конкретных людей. А значит, фармацевтическому сообществу и законодателям необходимо сделать все, чтобы максимально исключить негативные последствия.

Генеральный партнер конференции – АО «Фармстандарт», стратегические партнеры – компания «Рош-Москва» и московское представительство венгерской компании «Гедеон Рихтер». Официальные партнеры – ООО «Амджен», российская компания «Фармасинтез», ООО «Такеда Фармасьютикалс».

Партнеры конференции – АО «Астеллас Фарма», компания Санофи, группа компаний «Р-Фарм», ООО «Тева» и МСД Фармасьютикалс . Региональные партнеры – «Мирамистин» и индустриальный парк «Экобалтик», специальные партнеры — фармацевтическая компания «Босналек», ООО «ИРВИН 2», АО «Нацимбио» и компания Abbott. Партнерами отдельных сессий выступят компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Акрихин», «Оболенское» (Группа компаний Alium), компания ГЕРОФАРМ, ООО «СКОПИНФАРМ

Организаторы IV Всероссийской GMP-конференции — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

gmpnews