Torrent отзывает таблетки лозартана из-за обнаруженных следов примесей

Индийская фармацевтическая компания Torrent Pharmaceuticals сообщила о добровольном дополнительном отзыве таблеток лозартана после обнаружения следов потенциальной канцерогенной N-метилнитрозомасляной кислоты, относящейся к группе нитрозаминов. Расширенный отзыв касается трех партий таблеток калия лозартана USP и двух партий таблеток калия/гидрохлоротиазида лозартана.

Лозартан относится к классу лекарств, используемых для лечения высокого кровяного давления, которые называются блокаторами рецепторов ангиотензина II. Ранее были отозваны также генерические версии других блокаторов рецепторов ангиотензина II –валсартан и ирбесартан.

Лозартан используется для лечения гипертонии, пациентов с гипертонической болезнью с гипертрофией левого желудочка и для лечения нефропатии у пациентов с диабетом 2 типа. Лозартан калия и гидрохлоротиазид лозартана USP используются для лечения гипертонии и гипертонической болезни пациентов с гипертрофией левого желудочка.

С июля 2018 года FDA объявило о добровольном отзыве препаратов для лечения кровяного давления и сердечных заболеваний таких фармацевтических компаний, как Solco Healthcare, Teva Pharmaceuticals Industries, Mylan Pharmaceuticals, Prinston Pharmaceuticals, Macleods Pharmaceuticals Limited, Camber Pharmaceuticals. Отзывы препаратов лозартана сразу от нескольких компаний продолжают сказываться на лечении пациентов с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью и заболеваниями почек.

Недавно FDA опубликовало список блокаторов рецепторов ангиотензина, которые не содержат нитрозаминов, а также новые методы лабораторного тестирования препаратов, чтобы помочь производителям и регуляторам обнаружить примеси нитрозаминов.

gmpnews