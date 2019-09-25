НИИ вакцин и сывороток готов поставить 1,5 млн доз вакцины против гриппа в Венесуэлу

О поставке в Венесуэлу вакцины против гриппа, на встрече 25 сентября 2019 года, договорились президенты двух стран Владимир Путин и Николас Мадуро.

Владимир Путин 25 сентября провёл в Кремле переговоры с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Медицина была названа одним из важных направлений сотрудничества двух стран.

«В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до 5 миллионов доз», — сказал Владимир Путин.

Единственным российским предприятием, имеющим производственные мощности в регионе и зарегистрированную в Латинской Америке вакцину, является Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС). Речь идет о Латиноамериканском институте биотехнологии MECHNIKOV в Никарагуа, который был создан по поручению Президента России Владимира Путина. Институт MECHNIKOV был запущен в апреле текущего года, мощность предприятия составляет до 30 млн доз вакцины против гриппа в год.

gmpnews