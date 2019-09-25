BI заключает сделку с Inflammasome для разработки препаратов для интравитреальных инъекций

В рамках соглашения о партнерстве Inflammasome получит авансовый платеж в размере до 160 млн долл. (145,56 млн евро), а также поддержку в проведении НИР, поэтапные платежи и роялти с продаж после коммерциализации препаратов, разработанных в партнерстве с BI.

В рамках партнерства предполагается применять технологию интравитреальной доставки ЛП от Inflammasome к препаратам для лечения заболеваний сетчатки из портфеля BI.

Представитель BI не уточнил, на какой стадии разработки находятся препараты, но указал, что они будут предназначены для лечения возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии и диабетической макулопатии.

Представители обеих компаний утверждают, что ЛП, которые потенциально будут разработаны в рамках данного партнерства, необходимы для удовлетворения высокой неудовлетворенной потребности. По оценкам, в 2019 г. одно из трех вышеперечисленных заболеваний сетчатки диагностировано у 82 млн пациентов в следующих семи странах: США, Япония, Германия, Великобритания, Испания, Италия и Франция.

Кроме того, по данным BI, заболеваемость этими и другими болезнями сетчатки возрастет в течение ближайших 10 лет из-за общего старения населения и роста числа случаев диабета.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik