Взятка в 400 тыс. рублей обернулась для экс-директора «Крым-Фармации» штрафом в 4 млн рублей

В ноябре и декабре 2017 г. предприятие «Крым-Фармация» заключило договоры с двумя фирмами на поставку лекарственных средств. Однако по прошествии пяти месяцев оплата по контрактам (без малого 25 млн руб.) не поступила. Когда исполнители попытались выяснить, в чем дело, директор ГУП дала понять, что готова ускорить процесс перечисления денег, если ей заплатят 5% от этой суммы. В противном случае поставки так и останутся неоплаченными. Предприниматели согласились на эти условия и одновременно пожаловались главе Крыма Сергею Аксенову. К делу подключились правоохранительные органы. Под их контролем женщине вручили взятку в 400 тыс. руб., после чего она была задержана.

Суд приговорил Ирину Бахлину к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 4 млн руб. Она также дисквалифицирована на пять лет (ей запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительских и административно-хозяйственных функций).

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik