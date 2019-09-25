Госдума предложила закупать обезболивающие без торгов

Межфракционная рабочая группа Госдумы по решению проблем в сфере здравоохранения разработала поправки к 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Суть предложения депутатов – разрешить медучреждениям закупать наркотические и психотропные препараты без проведения торгов, но у конкретной, наделенной такими функциями, организации.

«Это связано с тем, что в Российской Федерации действует государственная монополия на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Существует один-единственный завод-изготовитель [Московский эндокринный завод. – Vademecum], квоты и тарифы утверждаются Министерством промышленности и торговли, соответственно, сама по себе процедура проведения торгов носит абсолютно формальный характер», – пояснил руководитель подгруппы по совершенствованию законодательства в области обеспечения лекарственными препаратами, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов.

Депутат также отметил, что в некоторых случаях торги и вовсе могут не состояться – например, из-за неправильного указания срока годности обезболивающего препарата в конкурсной документации.

Для отмены процедуры торгов поправки должны быть внесены не только в 44-ФЗ, но и в Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный в 2014 году.

По словам Фаррахова, инициативу депутатов уже поддержали представители Минфина РФ, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ и Федеральной антимонопольной службы. «Они согласны с нами в том, что процедура торгов носит формальный характер и что здесь нет никакой конкуренции, потому что работает всего один производитель. Но вместе с тем есть ряд препятствий, которые сейчас необходимо устранять», – пояснил депутат.

Торги при закупках обезболивающих препаратов не единственная проблема лекобеспечения в России. На данный момент многие необходимые тяжелобольным пациентам препараты в стране не зарегистрированы, а процедура получения их затруднена. В итоге родственникам приходится нелегально заказывать такие лекарства через интернет. Сотрудники Федеральной таможенной службы уже дважды задерживали матерей тяжелобольных детей, пытавшихся получить таким образом противосудорожный препарат Frisium. От уголовных дел женщинам удалось уберечься только благодаря вмешательству общественников и резонансу в СМИ и соцсетях.

И в этом случае оператором закупки 10 тысяч упаковок Frisium и других аналогичных незарегистрированных препаратов был назначен МЭЗ. Поставить лекарства он сможет только в октябре. Также Минздрав намерен зарегистрировать российский аналог препарата. При этом, по словам директора фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы, ведомство до сих пор не проинструктировало родителей о возможности получения лекарств и не организовало горячую линию.