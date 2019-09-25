Наряду с действующей системой оплаты кодов предусмотрена возможность предоплаты

Минздрав России подготовил ряд изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, обсуждение продлится до 14 октября 2019 г. Проектом постановления наряду с действующей системой оплаты кодов маркировки предусмотрена возможность предоплаты. В этом случае на эмитента средств идентификации требования в части аннулирования кодов маркировки не распространяются.

Согласно представленной информации, оплата услуги по представлению кода маркировки оператору системы мониторинга производится эмитентом средств идентификации до даты получения кода маркировки или в течение 180 календарных дней с даты получения кода маркировки, но не позднее даты ввода в оборот лекарственного препарата, на упаковку (этикетку) которого нанесено средство идентификации, преобразованное из соответствующего кода маркировки, или не позднее даты доставки лекарственных препаратов в место прибытия на территории РФ при производстве лекарственных препаратов вне территории России (за исключением лекарственных препаратов, ввозимых из государств – членов ЕАЭС), или до ввоза на территорию России на фармацевтический склад лекарственных препаратов при производстве лекарственных препаратов вне территории РФ в отношении лекарственных препаратов, ввозимых из государств – членов ЕАЭС.

Решение о выборе способа оплаты услуги по предоставлению кода маркировки принимается эмитентом средств идентификации.

В случае, если оплата услуги по предоставлению кода маркировки осуществляется эмитентом средств идентификации до предоставления им в систему мониторинга сведений о нанесении средства идентификации, преобразованного из соответствующего кода маркировки, такая услуга признается оказанной оператором системы мониторинга в момент получения эмитентом средств идентификации оплаченных кодов маркировки.

В случае, если оплата услуги по предоставлению кода маркировки осуществляется эмитентом средств идентификации после представления в систему мониторинга им сведений о нанесении средства идентификации, преобразованного из соответствующего кода маркировки, такая услуга признается оказанной оператором системы мониторинга в момент регистрации (внесения) оператором системы мониторинга в системе мониторинга информации, содержащейся в сведениях о нанесении средства идентификации, преобразованного из соответствующего кода маркировки.

Оператор системы мониторинга регистрирует (вносит) в систему мониторинга информацию о нанесении средства идентификации, указанную эмитентом средств идентификации в сведениях о нанесении средства идентификации, после получения оплаты услуги по предоставлению кода маркировки, преобразованного в соответствующее средство идентификации.

gmpnews