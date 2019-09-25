«Единая Россия» возродит работу производственных аптек в регионах

В «Единой России» подготовили проект федерального закона о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в субъектах РФ, об этом заявила депутат Ольга Баталина.

На сегодняшний день крупная промышленность испытывает огромные трудности в изготовлении так называемых «детских» форм в связи с их низкой рентабельностью, что вызывает ряд социальных проблем. «Несколько лет назад в каждом субъекте России существовало достаточное количество производственных аптек, которые решали проблему производства отсутствующих на рынке лекарственных препаратов, — заметила Баталина. — Речь идет о медикаментах, которые требуются в небольших количествах. На сегодняшний день в силу действующего законодательства количество производственных аптек существенно сократилось и почти в половине субъектов РФ такие организации отсутствуют».

В связи с этим, в «ЕДИНОЙ РОССИИ» подготовили соответствующие поправки в действующее законодательство.

По мнению Баталиной, возрождение производственных аптек, создание условий для того, чтобы они могли в соответствии со специальными методиками готовить отдельные лекарственные формы, во многих случаях снимет остроту социальных проблем.

«Поддержка производственных аптек решит многие проблемы и поможет, в том числе, большинству перинатальных центров», — уверен депутат Государственной думы («ЕДИНАЯ РОССИЯ») Айрат Фаррахов.

Он привел в качестве примера Республику Татарстан, где удалось сохранить 22 производственные аптеки, которые работают в составе крупного лечебного учреждения и одной аптечно-складской сети. В них работает квалифицированный персонал и имеется достаточное количество необходимого оборудования.

По замечанию парламентария, «не только российская фармацевтическая промышленность, но и промышленность некоторых развитых стран испытывает огромные трудности в изготовлении так называемых «детских» форм». «Мы понимаем насколько сложно и проблематично, к примеру, растолочь таблетку и изготовить какой-то сироп. Промышленность эту проблему быстро не решит, потому что экономически это просто нецелесообразно», — заметил Фаррахов.

Он также сообщил, что в настоящее время идет уточнение позиции исполнительных органов власти по законопроекту, и в него могут быть внесены некоторые изменения. При этом, Фаррахов акцентировал внимание на том, что необходимо, прежде всего, «ввести единый стандарт работы производственных аптек».

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