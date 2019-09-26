В Сеченовском университете открылся учебный центр по маркировке лекарственных средств

Центр, осуществляющий подготовку специалистов для работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), располагается на базе Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета. При прохождении процесса обучения участники оборота лекарственных средств смогут отработать практические навыки на каждом этапе товаропроводящей цепочки – от нанесения кода на производственном оборудовании до продажи в аптеках, выдачи по рецептам и в отделениях больниц. В рамках проекта Сеченовский университет будет осуществлять разработку научно-образовательного контура учебных программ в рамках потребностей фармацевтической отрасли в навыках и компетенциях для успешной работы в среде цифровой маркировки и МДЛП.

Учебный демонстрационный центр Сеченовского университета, где представлены оборудование и программное обеспечение для работы в системе МДЛП, планирует ежемесячно готовить в формате очного обучения для успешной работы в среде цифровой маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов от 160 до 200 сотрудников фармацевтических предприятий, аптечных и медицинских учреждений.

Открытие уникального учебного демонстрационного центра на базе ведущего отраслевого вуза РФ обеспечит непрерывность образовательного процесса в области внедрения маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, отмечая важность внедрения маркировки для системы здравоохранения, подчеркнул:

«Сеченовский университет, отвечая на новые вызовы развития системы здравоохранения, внедряет опережающие технологии в подготовке специалистов для фарминдустрии. Открытие уникального учебного центра, взявшего на себя процесс обучения практическим навыкам работы на оборудовании для маркировки и оборота маркированных лекарственных средств, обеспечит готовность сотрудников к выполнению этих операций при запуске программы, служащей интересам всех участников рынка, и в первую очередь потребителей».

Проект реализуется совместно с партнерами – оператором государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и независимым центром ДПО Track & Trace Educational Center. Оборудование предоставлено поставщиками производственного и кассового оборудования, используемого на предприятиях, в медицинских и аптечных организациях.

В мероприятии приняли участие: руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Комитета ГД по охране здоровья Александр Петров; директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Алёхин; директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов; директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Торжественную церемонию открыл Александр Петров, заявив:

«Россия – первая страна в мире, внедряющая маркировку с криптозащитой. С 1 октября в России начинается процесс маркировки препаратов, входящих в программу высокозатратных нозологий – мы постепенно входим в эру «цифровой фармы», обеспечивая защиту наших граждан. Я уверен, что маркировка должна быть. И открытие образовательного центра, где на практике можно отработать всю технологическую цепочку, считаю, безусловно важнейшей инициативой».

Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ», отметил:

«Это первый образовательный центр по маркировке, он отвечает потребностям фармацевтического рынка и специалистов, которые задействованы в обороте лекарственных препаратов. Мы открываем этот центр в рамках трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве, которое подписали 16 сентября, и готовы оказывать информационную, консультационную и техническую поддержку по работе с системой МДЛП».

Равиль Гимадиев, генеральный директор разработчика и производителя Original Group, в ходе презентации установленного в центре оборудования рассказал, что:

«Track&Trace упрощенно называют технологией, но на самом деле это целая совокупность программных и аппаратных решений, которые радикально преобразят весь мировой товарный рынок в ближайшие 6-8 лет. Представленные в учебном центре решения не только обеспечивают инфообмен с регуляторами, но и позволяют преобразовать инфраструктуру предприятия и его логистической сети, по-новому выстроить критичные для бизнеса производственные, складские и логистические процессы и обеспечить обмен информацией с регуляторами».

В завершение мероприятия по открытию образовательного центра генеральный директор Track & Trace Educational Center Владимир Плохих пригласил специалистов на обучение:

«В Центре воссоздан полный цикл маркировки и оборота маркированных лекарственных препаратов для всех участников оборота. Приглашаем фармацевтические предприятия, аптечные и медицинские учреждения на занятия в Учебный демонстрационный центр Сеченовского университета. Это уникальная площадка для своевременного получения необходимых практических навыков и качественной подготовки к маркировке и обороту маркированных ЛП с 1 января 2020 года. Вскоре стартует активное формирование учебных групп».

Открытие Центра состоялось в рамках конференции «Актуальные проблемы организации медицинской помощи в Российской Федерации пациентам с гематологическими заболеваниями», где также прошло заседание Экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и Рабочей группы по онкологии, онкогематологии и трансплантации.

Напомним, согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 г., а маркировка препаратов 7 высокозатратных нозологий – с 1 октября 2019 г.

Источник: Сеченовский университет

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