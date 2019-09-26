Какие аргументы помогут фармпроизводителю получить открытые API протокола от поставщика оборудования

Генеральный директор Original Group, Равиль Гимадиев и руководитель проектного офиса, Александр Селивохин рассказали участникам встречи, как проверить поставщика «не на вшивость, а на FAT». Было предложено в программу FAT включать как можно больше исключений и нестандартных задач для тестирования.

Если говорить простым языком, FAT (Factory Acceptance Test) – это приемочные испытания на территории производителя оборудования, которые проводятся в точном соответствии с заявленной производителем спецификацией URS.

Казалось бы, в процессе мы должны «просто» подтвердить технических параметров заявленным в URS. Тем не менее, у производителей перед предстоящим FAT в Европе много жизненных вопросов:

Можно все запустить за один месяц? Или действительно нужен квартал?

Как отслеживать перемещение и статус наших КИЗ? Каковы интерфейсы для этого контроля?

Как не сломать бизнес-процессы предприятия при внедрении Track & Trace?

Как бороться с практикой создания вендорами «отложенного спроса» со стороны фармпроизводителей?

Чем Track & Trace отличается от обычного коннектора для отправки отчетов?

Разработкой Track & Trace, которая улучшает и упрощает бизнес-процессы в фарме предприятия команда Original Group занималась более двух лет. В январе 2018 было успешно завершено первое внедрение. Сегодня TRACE WAY иногда ошибочно называют «технологией», хотя по факту это новый класс промышленных систем.

Эксперты с ходу предложили несколько аргументов, которые помогут участникам группы добиться открытия протокола API от западного производителя:

Во-первых, API – не интеллектуальная собственность. Ведь это не код, а протокол. По факту – мануал, инструкция по применению.

Во-вторых, любому бизнесу необходимы гарантии, что политические отношения между странами или визовый режим не повлияют на непрерывность производственного процесса. Это самые очевидные риски, учитывая все прецеденты в этой области.

В-третьих, скорости изменения законодательства в России сегодня зашкаливают. Окончательный вектор развития события пока не известен. Поэтому возможность мгновенной реакции на изменения – залог успеха.

В-четвертых, стоит принимать во внимание разницу в экономике бизнес-процессов. Одно дело привести европейское оборудование в Россию и продать. Другое дело постоянно на протяжении многих лет поддерживать и обслуживать оборудование в России. Ни одна европейская компания не готова финансово гарантировать, что в ближайшие 5 лет они обеспечат стабильный и оперативный сервис с минимальными затратами.

Источник: Original Group

pharmvestnik