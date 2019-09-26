Женьшень для китайской фармации могут начать выращивать в Ульяновской области

Ульяновская область желает организовать совместно с китайскими инвесторами выращивание женьшеня и открыть предприятие по выпуску лекарственных средств. Возможности сотрудничества обсуждались в ходе визита в Пекин министра АПК и развития сельских территорий области Михаила Семёнкина.
У главы АПК состоялась встреча с руководством Tong Ren Tang International co, Ltg. – известного фармацевтического холдинга, состоящего из четырех компаний. Предприятие, основанное еще в 1669 г. и занимается выращиванием лекарственных растений и производством препаратов для традиционной китайской медицины.
«Обсудили возможность реализации инвестпроекта по выращиванию женьшеня и локализации производства лекарственных препаратов на территории Ульяновской области», – рассказал Михаил Семёнкин по итогам своего визита, не вдаваясь в детали.
Екатерина Погонцева
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