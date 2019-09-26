UPD: Минздрав сообщил об уходе с рынка онкологического препарата

Ведомство получило письмо от Sandoz о прекращении поставок онкологического препарата «Алексан» (МНН цитарабин), пояснила она «ФВ». По ее словам, на рынке есть другие производители, но у них другая лекарственная форма, другая дозировка и недостаточные объемы.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), на рынке представлены три производителя кроме Sandoz. Это «Верофарм»,«Белмедпрепараты» и Pfizer (в России выпуском лекарства в гражданский оборот занимается «НоваМедика»). Все они поставляют лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, у Sandoz – раствор для инъекций. Кроме того, есть различия в дозировках препарата. Sandoz поставляет препарат в четырех дозировках – 100 мг, 500 мг, 1000 мг, 2000 мг, Pfizer – в трех – 100 мг, 500 мг, 1000 мг. Остальные производители выпускают лекарство только в дозировке 100 мг.

«Мы будем взаимодействовать с регулятором для совместного поиска устойчивых решений в сложившейся ситуации», – прокомментировал «ФВ» официальный представитель Sandoz Александр Алексеев. Причину отзыва препарата с рынка он не уточнил.

Собеседники «ФВ» на рынке связывают это решение с низким объемом поставок препарата швейцарской компании в дозировке 100 мг, так как из-за правила «третий лишний» торги выигрывали в основном российские компании.

Согласно данным AlphaRM, именно эта дозировка наиболее востребована. В 2017 г. в дозировке 100 мг в рамках госзакупок было поставлено 60,77 тыс. упаковок цитарабина, в 2018 г. – 49,08 тыс. упаковок. Объемы госзакупок высоких доз меньше. В 2017 г. в дозировке 500 мг поставлено 10,8 тыс. упаковок, в дозировке 1000 мг – 17,29 тыс. упаковок, в 2018 г. 6,26 тыс. и 18 тыс. соответственно.

В Минздраве опасаются, что может возникнуть дефицит именно высоких доз цитарабина, так как и Pfizer также снизила объемы их поставок в Россию. С начала года цитарабин в дозировке 500 мг производства Pfizer поставлен в объеме 3 тыс. упаковок, до конца года может быть поставлено еще 5 тыс. упаковок. «ФВ» обратился в Pfizer за комментарием. Собеседник «ФВ», близкий к компании, объяснил снижение объема с перестройкой процессов на производстве.

new Позже компания подтвердила эту информацию: «В последнее время наблюдались перебои с поставками лекарственного препарата «Цитозар» на территории РФ по причине технических работ на производственной линии завода-производителя, что вызвало задержки в производстве препарата. В данный момент производство препарата налажено в необходимом объеме. Совместно с компанией «НоваМедика» мы прикладываем все возможные усилия по скорейшему решению вопроса и обеспечению наличия препарата на территории РФ и в течение октября 2019 поставки препарата будут восстановлены в объеме, необходимом для обеспечения потребностей пациентов».

В то же время фармпроизводители, в том числе и российские, не раз предупреждали: регистрация цен и ориентирование госторгов на самую низкую начальную цену делают экономически невыгодными поставки лекарств в рамках госзакупок.

Компания Bayer пока только заявила о намерениях вывести ряд лекарств. О каких препаратах идет речь неизвестно. «ФВ» ожидает ответа компании.

Елена Калиновская

Денис Кунгуров

pharmvestnik