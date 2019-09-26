Уфимской компании не удалось отменить правовую защиту знака «Советская аптека»

В суде было установлено, что правообладателем знака обслуживания «Советская аптека» является предпринимательница из Твери, которая зарегистрировала его в 2015 году. Защищенный законом знак является комбинированным, состоит из словесного элемента «Советская аптека», расположенного в нижней половине красного квадрата и написанного в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. В верхней части изображена чаша, которую обвивает змея. При этом слова «аптека» и чаша являются неохраняемыми элементами знака.

В 2018 г. ХК «Бизнесинвестгрупп» обратилась в Роспатент с возражениями против осуществленной регистрации, указывая на то, что еще в 2014 г. она зарегистрировала сходный до степени смешения товарный знак, который представляет собой словесное обозначение «Советский». Однако Роспатент не согласился с доводами заявителя, придя к выводу, что попутать два этих знака невозможно. Они и выглядят по-разному, и используются в разных сферах деятельности.

«Бизнесинвестгрупп» продолжал стоять на своем и обжаловал отказ Роспатента в суде, но безуспешно. Наконец, дело дошло до кассационной инстанции – на днях Суд по интеллектуальным правам отказался удовлетворить требования холдинговой компании, признав законность вынесенных ранее судебных решений.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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