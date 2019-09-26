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Уфимской компании не удалось отменить правовую защиту знака «Советская аптека»

Башкирская холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» не смогла добиться отмены правовой защиты знака обслуживания «Советская аптека». Суд по интеллектуальным правам признал претензии фирмы безосновательными.

В суде было установлено, что правообладателем знака обслуживания «Советская аптека» является предпринимательница из Твери, которая зарегистрировала его в 2015 году. Защищенный законом знак является комбинированным, состоит из словесного элемента «Советская аптека», расположенного в нижней половине красного квадрата и написанного в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. В верхней части изображена чаша, которую обвивает змея. При этом слова «аптека» и чаша являются неохраняемыми элементами знака.

В 2018 г. ХК «Бизнесинвестгрупп» обратилась в Роспатент с возражениями против осуществленной регистрации, указывая на то, что еще в 2014 г. она зарегистрировала сходный до степени смешения товарный знак, который представляет собой словесное обозначение «Советский». Однако Роспатент не согласился с доводами заявителя, придя к выводу, что попутать два этих знака невозможно. Они и выглядят по-разному, и используются в разных сферах деятельности.

«Бизнесинвестгрупп» продолжал стоять на своем и обжаловал отказ Роспатента в суде, но безуспешно. Наконец, дело дошло до кассационной инстанции – на днях Суд по интеллектуальным правам отказался удовлетворить требования холдинговой компании, признав законность вынесенных ранее судебных решений.
Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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Сентябрь 26, 2019 | Просмотров: 35