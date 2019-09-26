ФАС разъясняет, что и как можно рекламировать в интернете

По мнению специалистов ФАС, не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах (оказываемых услугах), размещенная на сайте производителя или продавца данных товаров, если эти сведения предназначены для информирования посетителей об ассортименте товаров (услуг), правилах пользования, а также непосредственно о продавце, производителе товара или лице, оказывающем услуги и т.п., следовательно, на такую информацию положения Федерального закона «О рекламе» не распространяются.

Вместе с тем, в исключительных случаях, когда размещаемая на сайте информация направлена не столько на информирование потребителей о деятельности организации или реализуемых товарах, сколько на выделение определенных товаров или самой организации среди однородных товаров, организаций (например, в виде всплывающего баннера), это может расцениваться как реклама.

Так, по мнению специалистов ФАС, может относиться к рекламе, например, баннер с информацией о товаре (услуге) или ином объекте рекламирования, к которому привлекается интерес с целью его продвижения на рынке, «закрепленный» в определенном месте на сайте, который «остается» на данном месте независимо от перехода на различные страницы сайта.

В письме также разъясняется, какую информацию, распространяемую через мобильные приложения, следует считать рекламой.

Елена Сидорова

pharmvestnik