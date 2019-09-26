Лейбористы готовы ввести принудительное лицензирование в Великобритании

Выступая на конференции партии в Брайтоне, ее лидер Джереми Горбин объявил о запуске политики «Лекарства для всех», предусматривающей производство аналогов препаратов, находящихся под патентной защитой. Для этой цели будет создана государственная дженериковая компания.

Поводом для разработки такой политики стала встреча Джереми Горбина с 9-летним Луисом Уолкером, страдающим от муковисцидоза. Маленький пациент не может получить необходимый ему препарат Orkambi (ivacaftor/lumacaftor) из-за того, что его производителю – компании Vertex Pharma не удалось достичь соглашения по цене с NHS.

Недавно компания договорилась о цене на препарат с Правительством Шотландии, однако в Англии и Уэльсе он так и остается недоступным для пациентов.

В Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI) признали проблему с препаратом Orkambi, но при этом отметили, что это единичный случай и что принудительное лицензирование не является выходом из положения.

По словам директора по рыночной политике ABPI д-ра Ричарда Торбетта, принудительное лицензирование окажет негативное воздействие на процесс разработки новых лекарств.

Илья Дугин

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