Лейбористы готовы ввести принудительное лицензирование в Великобритании

В случае прихода к власти Лейбористская партия намерена ввести принудительное лицензирование с тем, чтобы необходимые препараты стали доступными через Национальную систему здравоохранения (NHS), пишет PharmaPhorum.
Выступая на конференции партии в Брайтоне, ее лидер Джереми Горбин объявил о запуске политики «Лекарства для всех», предусматривающей производство аналогов препаратов, находящихся под патентной защитой. Для этой цели будет создана государственная дженериковая компания.
Поводом для разработки такой политики стала встреча Джереми Горбина с 9-летним Луисом Уолкером, страдающим от муковисцидоза. Маленький пациент не может получить необходимый ему препарат Orkambi (ivacaftor/lumacaftor) из-за того, что его производителю – компании Vertex Pharma не удалось достичь соглашения по цене с NHS.
Недавно компания договорилась о цене на препарат с Правительством Шотландии, однако в Англии и Уэльсе он так и остается недоступным для пациентов.
В Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI) признали проблему с препаратом Orkambi, но при этом отметили, что это единичный случай и что принудительное лицензирование не является выходом из положения.
По словам директора по рыночной политике ABPI д-ра Ричарда Торбетта, принудительное лицензирование окажет негативное воздействие на процесс разработки новых лекарств.
Илья Дугин
pharmvestnik